Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gaststätteneinbrüche in Marsberg

Marsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Gaststätten. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Gaststätte in der Kohlbettstraße in Obermarsberg ein. Dort brachen sie unter anderem zwei Automaten auf und erbeuteten Bargeld. Bei einem weiteren Einbruch in eine Gaststätte in der Kohlgrunder Straße in Marsberg-Erlinghausen gelangte man durch ein Fenster in das Lokal. Dort öffnete man mehrere Behältnisse und brach ebenfalls einen Automaten auf. Erbeutet wurde auch hier Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen werden bei der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992/902003711 entgegengenommen. (DS)

