Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann mit gestohlenem PKW festgenommen

Olsberg (ots)

Am Freitagvormittag meldete ein aufmerksamer Zeuge einen verdächtigen PKW in der Straße Kienegge. Beim Eintreffen der Polizeibeamten saß ein 30-jährigen Mann auf dem Beifahrersitz des PKW. Die Beamten überprüften den Mann und den PKW. Sie stellten fest, dass der PKW gestohlen und die angebrachten Kennzeichen gefälscht waren. Der 30-jährige konnte sich vor Ort nicht ausweisen. Er wurde zur Identitätsfeststellung vorläufig festgenommen. Den VW Golf und die Kennzeichen stellten die Polizeibeamten sicher. Der 30-jährige wurde am Samstag dem Haftrichter in Brilon vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AS)

