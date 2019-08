Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rettungshubschrauber im Einsatz

Schmallenberg (ots)

Ein 55-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Freitagabend die B236 von Hundesossen in Fahrtrichtung Saalhausen. Eine 33-jährige PKW-Fahrerin befuhr die B236 in Gegenrichtung. In einer Rechtskurve geriet der 55-jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Obwohl die 33-jährige versuchte nach rechts auszuweichen, prallten die Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Der 55-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die 33-jährige wurde mit einem Krankenwagen transportiert. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro (AS)

