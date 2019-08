Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeuge gesucht

Meschede (ots)

Ein Ausweichmanöver über eine Bushaltbucht verhinderte am Donnerstag in Heinrichsthal einen schwereren Verkehrsunfall. Gegen 10 Uhr fuhr ein 51-jähriger Autofahrer auf der Heinrichsthaler Straße in Richtung Meschede. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen geriet der Mescheder in Höhe der Haltestelle "Walz" in den Gegenverkehr. Laut Zeugen musste ein silberner, größerer Pkw aus dem Gegenverkehr stark abbremsen und auf die Bushaltestelle ausweichen. Hierdurch wurde ein Zusammenstoß verhindert. Zeugen informierten die Polizei. In einer naheliegenden Tankstelle trafen die Beamten auf den 51-Jährigen. Die Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt informiert. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wird der Fahrer des ausgewichenen, silbernen Pkw gesucht. Hierbei soll es sich um einen etwa 30-jährigen Mann handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell