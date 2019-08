Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Die Tür einer Sporthalle an der Kirchstraße hebelten unbekannte Täter in den Sommerferien auf. Zwischen dem 12. Juli und dem 29. August konnten die Täter die Tür öffnen und die Halle betreten. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden an der Tür. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

