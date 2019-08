Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrraddieb flüchtet

Arnsberg (ots)

Ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt machte in der Nacht zum 24. August Bekanntschaft mit einem Fahrraddieb. Das Paar schlief in einem Wohnmobil auf dem Parkplatz "An der Schlacht". Gegen 01.30 Uhr wurde die Frau durch verdächte Geräusche am Fahrzeug geweckt. Bei der Nachschau sah sie einen mittelgroßen Mann mit hellen Haaren. Dieser machte sich am Wohnmobil zu schaffen und versuchte das angebrachte Rennrad zu entwenden. Als der Täter die Frau bemerkte, flüchtete er vom Tatort. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Durch die Familie wurde erst einige Tage später eine Onlineanzeige erstattet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

