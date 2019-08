Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diesel-Diebe

Olsberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag zapften unbekannte Diebe etwa 200 Liter aus einem Lkw-Tank an der Sachsenecke. Zwischen 17 Uhr und 07 Uhr brachen die Täter den Tankdeckel auf. Anschließend zapften sie den Kraftstoff ab. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

