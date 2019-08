Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auslobung von 5000 Euro nach Brandstiftung in Frankenthal

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Im Zusammenhang mit der Brandstiftung auf das Schützenhaus in Frankenthal am 10.07.2019 hat die Staatsanwaltschaft in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und gegebenenfalls die Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

