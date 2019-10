Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: 79-jährige Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Stadtteil Neuenheim wurde eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Die Frau war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Brückenstraße in Richtung Handschuhsheim unterwegs. An der Einmündung zur Mönchhofstraße verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit, um einem Fußgänger das Queren des Radwegs zu ermöglichen. Zeitgleich überholte eine 23-jährige Fahrradfahrerin die Seniorin ohne ausreichenden Sicherheitsabstand, wodurch es zu einer leichten Berührung zwischen beiden Frauen kam. Die 79-Jährige stürzte daraufhin und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde zur eingehenden Untersuchung vorsorglich in eine Klinik eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

