Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auf "Diebestour" ertappt (34/0409)

Speyer (ots)

04.09.2019, 22:00 - 14:50 Uhr

Am Mittwochnachmittag fiel eine 42jährige Frau im Kaufhof Speyer dabei auf, wie sie Schminkutensilien aus einer Verpackung entnahm und in ihre Handtasche steckte. An der Kasse bezahlte sie lediglich einen anderen Artikel. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Bei der Durchsuchung der Beschuldigten bzw. ihrer Handtasche konnte neben den Schmuckutensilien weiteres Diebesgut (Bekleidung und Schokolade) aus zwei anderen Geschäften aufgefunden werden. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da die Beschuldigte ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist und sich derzeit lediglich zu Besuch bei einer Familienangehörigen in Speyer aufhält, wurde eine Sicherheitsleistung bei ihr erhoben.

