Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Birkenheide (ots)

Am Dienstag, den 03.09.2019 gegen 18:30 Uhr kam es auf der L527 (Mannheimer Straße) in Birkenheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer. Nach Zeugenangaben und Spurenlagen befuhr der 70 jährige PKW-Fahrer die L527 von Maxdorf kommend in Richtung Bad Dürkheim. An der Einmündung zur Bruchstraße übersieht der PKW-Fahrer, vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne den 24 jährigen Motorradfahrer, welcher die L527 in Richtung Maxdorf befährt. Hierbei zieht sich der Motorradfahrer mehrere Knochenbrüche zu und wird zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge müssen durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet.

