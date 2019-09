Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung durch Graffiti (40/0309)

Speyer (ots)

31.08 - 02.09.2019, 12:00 - 08:00 Uhr

Unbekannte Täter verursachten zwischen dem 31.08. und dem 02.09.2019 Sachschaden an der Mauer einer Grundstücksbegrenzung in der Armbruststraße, indem sie diese mit dem Schriftzug "1.FCK" und einem unleserlichen Kürzel besprühten. Derzeit liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf die Täter vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell