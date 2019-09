Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Flüchtigen Kleinkraftradfahrer nach Unfall mit Pedelec gestellt (52/0309)

Speyer (ots)

03.09.2019, 17:05 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf dem Fuß-/Radweg Stöckelgraben. Von der Tullastraße aus fuhr dabei ein 18jähriger Speyerer mit seinem Kleinkraftrad verbotswidrig einen auf den Stöckelgraben führenden Fuß-/Radweg. Als er an der Einmündung nach rechts abbog, touchierte er eine ihm auf dem Fuß-/Radweg Stöckelgraben entgegenkommende 58jährige Pedelec-Fahrerin aus Otterstadt.

Diese kam zu Fall und erlitt Schürfwunden. Der 18Jährige, welcher sich zunächst noch nach dem Wohlbefinden der gestürzten Pedelec-Fahrerin erkundigte, verließ die Unfallstelle jedoch, als er mitbekam, dass durch einen Unfallzeugen die Polizei verständigt wurde. An seiner Wohnaschrift von einer Polizeistreife angetroffen gab er an, Sorge gehabt zu haben, dass die polizeiliche Unfallaufnahme Auswirkungen auf die gerade erlangte Fahrerlaubnis habe könnte. Dies wäre möglicherweise nicht der Fall gewesen. Da er sich jedoch dazu entschloss, die Unfallstelle zu Verlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachgekommen zu sein, wurde sein Führerschein in Absprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

