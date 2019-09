Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Kupferkabel auf Baustelle (14/0309)

02.09 - 03.09.2019, 17:00 - 08:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter in einen 3-stöckigen Rohbau in der Bahnhofstraße und schnitten in nahezu allen Stockwerken Kupferkabel ab, welches bereits in der Wand verputzt lag. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, jedoch muss von mehreren hundert Metern Kabel ausgegangen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

