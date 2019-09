Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall zwischen zwei Kindern

Schifferstadt (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Salierstraße, an dem ein 12- und ein 6-jähriges Kind auf dem Weg zur Schule beteiligt waren. Der 12-jährige Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in der Salierstraße in Richtung Speyerer Straße. Weiter vorne lief der 6-jährige in dieselbe Richtung. Als der Radfahrer etwa in Höhe des Fußgängers war, geriet dieser einen Schritt nach links. Dabei wurde er von dem Fahrradlenker getroffen und leicht am Arm verletzt. Der 12-jährige stürzte durch die Berührung und verletzte sich ebenfalls leicht. Er trug einen Helm. Beide Kinder wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst zum Arzt gebracht. Die Eltern wurden verständigt und konnten ihre Kinder beim Arzt abholen.

