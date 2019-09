POL-PDLU: Speyer - Erneut hitzige Auseinandersetzung unter Verkehrsteilnehmern (70/0209)

Polizeidirektion Ludwigshafen

02.09.2019, 14:15 Uhr

Bereits am 26.08.2019 kam es zu zwei polizeilichen Einsätzen mit Verkehrsteilnehmern, die im Umgang miteinander jegliche Form der Rücksichtnahme vermissen ließen (Pressemeldung 40+52/2608).

Am Montag gegen 14:15 Uhr ereignete sich in der Christian-Dathan-Straße zwischen einem 58jährigen Transporter-Fahrer aus Dudenhofen und einem 53jährigen Radfahrer aus Speyer eine ähnliche Verkehrssituation. Diese endete damit, dass der Radfahrer von dem 58jährigen zu Boden gestoßen worden sein soll und sich dabei leicht verletzte. Ausgangspunkt des Ganzen war offensichtlich zunächst ein Überholmanöver des Transporters, bei welchem er den Radfahrer zur Seite abgedrängt haben soll. Ob der Radfahrer dabei möglicherweise gegen den Transporter geschlagen/getreten hat, steht derzeit nicht fest und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Jedenfalls soll der Radfahrer dann vom Transporterfahrer am Kragen gepackt und gestoßen worden sein. Unglücklicherweise fiel bei der Auseinandersetzung das Fahrrad des Gestoßenen noch gegen ein parkendes Fahrzeug und verursachte an diesem einen geringen Sachschaden in Form eines Kratzers.

