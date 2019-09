Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Bäcker bestohlen (36/0209)

Speyer (ots)

02.09.2019, 10:30 Uhr

Am Montag gegen 10:30 Uhr hielt sich eine 44jährige Frau aus Speyer in einer Bäckereifiliale in der Dudenhofer Straße auf. Beim Verlassen der Bäckerei vergaß sie ihren Rucksack, den sie wenige Minuten später, als sie in die Bäckerei zurückkehrte, nicht mehr auffinden konnte. Es ist anzunehmen, dass eine unbekannte Person den Rucksack mit dem Geldbeutel, einer Bankkarte und dem Personalausweis der Geschädigten unbemerkt an sich genommen und das Geschäft damit verlassen hat. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

