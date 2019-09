Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Wochenendhaus (39/0209)

Dudenhofen (ots)

31.08 - 02.09.2019, 12:00 - 11:05 Uhr

Im Zeitraum 31.08.2019 - 02.09.2019 machten sich unbekannte Täter an dem Wochenendhaus und bzw. dem dortigen Werkzeug- /Gerätehaus eines Geschädigten zu schaffen. Durch Aufhebeln eines Klappladens und das Einwerfen eines Fensters verschafften sie sich Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendeten dort eine sog. Powerbank und eine dreizackige Gartenharke. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell