Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Polizei zieht teilweise durchwachsene Bilanz des Straßenfests in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Nach dem bereits berichteten Ereignis vom ersten Tag des Straßenfests in Limburgerhof hatte die Polizei insbesondere am Freitag nochmals so manche Probleme zu lösen. Hierbei bestätigte sich die langjährige polizeiliche Erfahrung, dass mit zunehmender Alkoholisierung zu später Stunde sich die Anlässe für ein Eingreifen häuften.

Trotzdem ist hierbei auch ausdrücklich festzustellen, dass die weit überwiegende Mehrheit der Besucher absolut friedlich miteinander feierte.

Freitag: Eine 16jährige aus Ludwigshafen hatte bei einer Kontrolle durch Polizei und Jugendamt eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Das führte zu einem aggressiven Verhalten mit wiederholten Beleidigungen der eingesetzten Kräfte von Polizei, Jugendamt und Kommunalem Vollzugsdienst. Die phasenweise kaum zu bändigende Jugendliche wurde vom eingesetzten Jugendamt in Obhut genommen, da keine Erziehungsberechtigten erreichbar waren. Sie musste letztlich zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 23jähriger Mann aus Limburgerhof rief in Hörweite eingesetzter Polizeibeamten eine verbotene Nazi-Parole. Seine Identität wurde festgestellt und eine Strafanzeige wegen "Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" (§ 86a Strafgesetzbuch) erstattet.

Zu späterer Stunde ereigneten sich dann mehrere Streitigkeiten, die glücklicherweise jedoch ohne schwerwiegende Folgen blieben:

In einer Gaststätte an der Festmeile kam es gegen 00:45 Uhr zum Streit zwischen einem Gastwirt und einem Gast. Der Wirt hatte kurzzeitig verhindert, dass der Gast das Lokal verlassen kann, weshalb der Gast beim gewaltsamen Öffnen einer Tür diese beschädigte. Der Wirt musste wegen des Verdachts der Nötigung und der Gast wegen des Verdachts der Sachbeschädigung beanzeigt werden.

Ein 17jähriger Ludwigshafener war alkoholbedingt kurzzeitig außer Fassung, konnte jedoch beruhigt und seinem Vater überstellt werden.

Gegen 01:00 Uhr machte eine unbekannte Person, möglicherweise ein Anwohner, seinem Unmut über zwei Wildpinkler in der Neuhofener Straße Luft, indem er versuchte, diese mit einer Eisenstange anzugreifen. Die Angegriffenen konnten das jedoch verhindern und den Mann entwaffnen. Einer der beiden wurde aber dennoch verletzt, da ihm ein unbekannter Dritter plötzlich Faustschläge an Kopf und Oberkörper versetzte.

Nach 01:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Rheinstraße, deren Ablauf im Detail noch unklar ist, da nur eine der Gruppen kontrolliert werden konnte. Die jungen Menschen zwischen 18 und 22 Jahren waren durchweg deutlich alkoholisiert und gerieten zunächst verbal, dann auch körperlich mit der anderen Gruppe aneinander. Drei Personen wiesen leichte Verletzungen auf.

Samstag: Am Nachmittag wurden zwei Achtjährige an einem Luftgewehr-Schießstand von einem zunächst unbekannten Mann um ihr Wechselgeld bestohlen, als dieser sich dieses griff und flüchtete. Auf Grund der Beschreibung konnte die Mutter einen 39jährigen aus Ludwigshafen auf dem Fest identifizieren und der Polizei melden.

Um 23 Uhr schlug ein 16jähriger aus Hanhofen den gleichaltrigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Der Geschädigte erstattete daraufhin am nächsten Morgen Strafanzeige bei der PI Schifferstadt. Grund sei eine zwei Jahre zurückliegende Streitigkeit zwischen den Jugendlichen gewesen.

Nach 00:00 Uhr musste fünf Personen wegen ihres aggressiven Verhaltens zur Unterbindung von Straftaten ein Platzverweis erteilt werden, dem sie auch nachkamen.

Um 01:20 Uhr wurde eine Personengruppe am Bahnhof bei einem Diebstahl dreier Fahrräder beobachtet. Im Rahmen der Fahndung konnten die Tatverdächtigen auf dem Heimweg nach Ludwigshafen mit einem der vermutlich gestohlenen Räder kontrolliert werden.

In der Speyerer Straße wurde nachts zudem ein weiteres Fahrrad entwendet.

Sonntag: Am Sonntag verlief das Straßenfest ohne polizeilich relevante Vorkommnisse.

