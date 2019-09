Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Streit betrunken und ohne Führerschein weggefahren (36/0109)

Speyer (ots)

01.09.2019, 20:30 Uhr

Am Sonntag hielt sich ein 37jähriger Mann aus Haßloch den Tag über zum Angeln auf der "Liebesinsel" Am Neuen Rheinhafen Speyer auf. Als seine 28jährige Freundin ihn gegen 20 Uhr mit dem gemeinsamen Fahrzeug abholen wollte, gerieten er mit dieser in Streit. Obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, forderte er die Freundin auf, ihm den Fahrzeugschlüssel auszuhändigen. Dies lehnte sie zunächst ab, übergab ihm diesen aber letztlich aus Angst. Da sie im weiteren Verlauf nicht verhindern konnte, dass er sich in das Fahrzeug setzte und wegfuhr, verständigte sie umgehend die Polizei. Der 37-Jährige konnte so in der Heinkelstraße fahrend von einer Streife festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle fiel auf, dass er neben der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis offensichtlich auch "zu tief ins Glas" geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Deshalb wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

