Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbrüche in Gartenhaussiedlung Am Woogbach (75/0209)

Speyer (ots)

01.09 - 02.09.2019, 11:00 - 17:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten von Sonntag auf Montag in der Gartenhaussiedlung Am Woogbach durch Aufhebeln unberechtigt in drei Gartenhäuser bzw. Geräteschuppen einzudringen. In zwei Fällen gelang das Vorhaben und es wurden eine Axt sowie eine Kiste Bier entwendet. Durch das Vorgehen der Täter entstand ein Sachschaden von etwa 1300EUR. Ob es weitere geschädigte Parzellenbesitzer gibt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Hierüber können sich auch etwaige weitere Geschädigte an die Polizei Speyer wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell