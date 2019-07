Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pkw auf Gegenfahrstreifen geraten

53925 Kall-Sötenich (ots)

Sonntagmittag (14.10 Uhr) befuhr eine 19-Jährige aus Kall mit ihrem Pkw die Landstraße 204 von Sötenich nach Urft. In einer langgezogenen und sich zuziehenden Linkskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und rutschte quer in ein entgegen kommendes Fahrzeug. Beim Zusammenprall verletzte sich die 19-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Auch der 31-jährige Euskirchener Fahrer des entgegen kommenden Pkw wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dies konnte er jedoch nach ärztlicher Untersuchung wieder verlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell