Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Sachbeschädigungen - Mehrere PKWs zerkratzt

Limburgerhof (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 01.09.2019, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 03.09.2019, 17:00 Uhr, wurde in der Jahnstraße der Lack von zum derzeitigen Ermittlungsstand neun PKWs mittels bislang unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei den Ermittlungen wird auch geprüft, ob die Tat möglicherweise mit dem Straßenfest in Limburgerhof, das am 01.09.2019 seinen letzten Veranstaltungstag hatte, in Verbindung stehen könnte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

