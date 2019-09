Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hinweis auf Straßenverkehrsgefährdung

Lamsbsheim (ots)

Durch eine Verkehrsteilnehmerin wird der Polizeiwache Maxdorf am Mittwoch, den 04.09.2019 gegen 09:00 Uhr mitgeteilt, dass ein BMW mit Karlsruher Kennzeichen auf der K2 zwischen Lambsheim und Maxdorf mehrere PKW's überholt habe. Der Gegenverkehr sei hierdurch möglicherweise auch gefährdet worden. Das Fahrzeug sei mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Maxdorf gefahren. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche sich durch das Verhalten des Fahrers gefährdet fühlten werden gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

