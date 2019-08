Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Reifen beschädigt- Täter benutzt Akkuschrauber

Kirchlengern (ots)

(sls) An der Lübbecker Straße in Kirchlengern wurde durch einen bisher unbekannten Täter die Reifen an einem Transporter beschädigt. Die Person bohrte seit Donnerstag (15.8.) in jeweils vier Nächten ein Loch mit einem Akku-Schrauber in eine der Reifen. Videoaufzeichnungen ergaben, dass die letzte Tat in der Nacht zu Dienstag (20.8.) begangen wurde. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt nun in diesem Fall der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder Täter machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

