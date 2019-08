Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Unbekannter leuchtet in Autos

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Montag (19.8.), um 04:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in einen Audi A3 am Pfingstweg ein. Die 41-jährige Besitzerin sowie ihr 18-jähriger Sohn wurden in der Nacht durch ihren Bewegungsmelder geweckt. Sie konnten einen unbekannten Mann beobachten, der mit einer Taschenlampe in mehrere Autos leuchtete. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. Bei ihrer Nachschau stellte die Frau fest, dass der Unbekannte ihren Wagen durchwühlt hatte. Er entwendete eine dunkle Sonnenbrille der Marke Ray Ban sowie einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand Sachschaden. Der Verdächtige wird beschrieben als sehr groß, kräftig gebaut, bekleidet mit einer kurzen Hose, einer Baseballkappe. Er trug einen Rucksack mit weißen Streifen bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 zu melden.

