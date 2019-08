Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Schrottsammler nehmen Gartendeko mit

Vlotho (ots)

(kup) Am Dienstag (20.8.), um 15:40 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Männer einen gusseisernen Bogen aus einem Garten an der Oststraße. Die Täter fuhren einen weißen Opel-Transporter und spielten die typische Melodie eines Schrottsammlers. An dem Grundstück hielten sie an und stiegen aus. Die 45-jährige Bewohnerin konnte aus dem Innern des Hauses noch sehen, wie die beiden wieder in den Transporter stiegen und wegfuhren. Als die Frau draußen nach dem Rechten schaute, fiel ihr auf, dass ein gusseiserner Zierbogen fehlte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die beiden Männer werden beschrieben als 35 bis 45 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, kräftig und von südeuropäischem Aussehen. Einer der beiden trug einen Bart. Die Direktion Kriminalität erbittet Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

