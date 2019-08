Kreispolizeibehörde Herford

(kup) Am Montag (20.8.), um 13:10 Uhr, fuhr eine 18-Jährige aus Bad Oeynhausen, auf dem Ostring in Fahrtrichtung Stift Quernheim. In ihrem weißen Fiat 500 näherte sie sich einer Reihe verkehrsbedingt wartender Fahrzeugen. Sie bemerkte nicht, dass die Verkehrsteilnehmer standen und fuhr auf einen VW Caddy direkt vor ihr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie den 65-jährigen Löhner in dem Caddy auf einen vor ihm stehenden BMW. In diesem saß ein 58-Jähriger aus Kirchlengern. Bei dem Zusammenprall verletzten sich die junge Unfallverursacherin sowie der Mann im mittleren zusammengestauchten Auto leicht. Beide wurden durch eingesetzte Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 11.000 Euro.

