Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rathaus geräumt - Verdacht eines gefährlichen Gegenstands

Herford (ots)

Am Montag (19.8.), erhielt die Polizei in Herford um 11:40 Uhr einen Einsatz zu einer Gefahrenlage am Herforder Rathaus. Knapp 200 Menschen (Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Besucher) verließen kontrolliert das Gebäude. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten den Rathausmarkt sowie die umliegenden Straßen großräumig. Anschließend durchsuchten Kräfte der Polizei Herford mit Unterstützung von Spürhunden des PP Düsseldorf das gesamte Gebäude. Die Suche erbrachte keine gefährlichen Gegenstände im Rathaus, sodass es für die Benutzung freigegeben werden konnte. Die Stadtverwaltung wird morgen den Betrieb wie gewohnt aufnehmen können. Die Polizei sperrte für die Dauer des Einsatzes die Verkehrswege im Bereich der Markthalle nur auf das Nötigste, sodass es nicht zu größeren Verkehrsstörungen im Innenstadtbereich kam.

