POL-HK: Soltau: Spannende Reise durch das World Wide Web

Soltau: Etwa 250 Schülerinnen und Schüler aus den 3. und 4. Klassen der drei Soltauer Grundschulen besuchten in der vergangenen Woche das Theaterstück "Netzdschungel" der Polizeipuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg. Dabei begleiteten die Kinder den Hauptdarsteller Tobias auf einer spannenden Reise durch das world wide web.

Tobias ist eine von vielen Puppen aus dem Theaterstück, das von den Polizistinnen Elisabeth Hardtke und Inga Heikens, sowie ihrem Kollegen Kai Lührs gespielt wird. Auf seiner Reise durch das Internet lernt Tobias nach einem verlorenen Fußballspiel all die anderen Figuren aus der ganzen Welt kennen und macht teils gute, teils schlechte Erfahrungen mit ihnen. Die Kinder lernen dabei auch die Maus "Trixi" kennen, die sich Tobias immer wieder als hilfsbereit zeigt und nach und nach immer mehr zu einem Freund für Tobias wird. Als Tobias schließlich merkt, dass mit Trixi irgendwas nicht stimmt, zeigt diese ihr wahres Gesicht.

Am Ende des Theaterstücks bleibt, obwohl Tobias seinen Computer längst ausgeschaltet und seiner Mutter das Erlebnis im Internet berichtet hat ein Plakat mit all seinen im Internet preisgegeben Daten für alle Kinder sichtbar hängen.

Den Kindern ist danach sofort klar, warum das Plakat noch hängt. Das Internet vergisst nichts!

Damit den Kindern so etwas wie Tobias nicht passiert ist es wichtig Internetregeln aufzustellen, an die die Kinder sich halten können. Hierfür wird die Beauftragte für Jugendsachen der Polizeiinspektion Heidekreis, Sandra Wendt, die einzelnen Klassen, die sich das Theaterstück angeschaut haben, in den folgenden Wochen in ihren Schulen aufsuchen und gemeinsam mit den Kindern die Regeln erarbeiten und über das Erlebte sprechen.

