POL-HK: Munster: Terrier beißt Fußgänger; Dorfmark: Fahrscheinautomat gesprengt; Soltau: Gegen Baum - leicht verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.03.2019 Nr. 1

07.03 / Terrier beißt Fußgänger

Munster: Ein Stafford Terrier griff am Donnerstagmittag, gegen 13.50 Uhr einen Mann aus Munster an und verletzte ihn dabei an der Hand. Der Hund war an der Straße Am Kleinbahnhof von seiner Besitzerin zum Spielen von der Leine gelassen worden. Grundlos soll er das vorbeikommende 88-jährige Opfer angefallen haben. Der Hund verbiss sich in der Hand des zu Boden gestürzten Opfers, die es zum Schutz vor den Körper gebracht hatte. Das verletzte Opfer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Hundehalterin ein.

08.03 / Fahrscheinautomat gesprengt

Dorfmark: In der Nacht zu Freitag, gegen 01.35 Uhr sprengen Unbekannte den Fahrscheinautomaten am Bahnhof in Dorfmark und entwendeten eine Geldkassette. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Art und Weise des Vorgehens der Täter sowie die Schadenshöhe sind bislang noch unbekannt. Zur Tatzeit sollen mindestens zwei Personen in einem Kleinwagen in Richtung Ortsmitte geflüchtet sein. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

07.03 / Gegen Baum - leicht verletzt

Soltau: Eine 31jährige Autofahrerin aus Schneverdingen befuhr am Donnerstag, gegen 15.55 Uhr die K 3, Wolterdingen in Richtung Schneverdingen, kam rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt.

