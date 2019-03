Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Mofa und Moped - Intensivere Kontrollen durch die Polizei; Munster: In Schuppen eingebrochen; Vahlzen: In Scheune eingedrungen; Wietzendorf: Vandalen an Grundschule

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.03.2019 Nr. 1

04.03 / Mofa und Moped - Intensivere Kontrollen durch die Polizei

Munster: Für die kommenden 14 Tage müssen sich die Fahrer von Mofas und Mopeds im Bereich Munster darauf einstellen, dass sie intensiver als bisher von der Polizei kontrolliert werden. Wie in den vergangenen Jahren liegt ein Augenmerk der Polizei jetzt wieder auf den "kleineren Maschinen". Die Beamten haben sich pünktlich zum Start des neuen Versicherungsjahrs einen sogenannten Rollenprüfstand organisiert, mit dem es möglich ist, die tatsächliche Geschwindigkeit der Zweiräder zu ermitteln. "Gerade vor dem Hintergrund, dass motorisierte Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen oftmals aufgrund der fehlenden "Knautschzone" schwere bzw. schwerste Verletzungen erleiden können, sollten die Fahrzeuge technisch nicht verändert sein", mahnt Polizeioberkommissar Draschdil. Ein kontrolliertes Zweirad brachte am Montag bereits satte 55 km/h auf die Rolle des Prüfstands. Die Folge war, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste - der Fahrer wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Ein weiterer Mofa-Fahrer fiel im Rahmen der Kontrollen dadurch auf, dass er im Übereifer sein neues Versicherungsschild auf dem Kopf stehend montiert hatte.

04.03 / In Schuppen eingebrochen

Munster: In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in einen Abstellräum eines Grundstückes an der Schulstraße und in einen Holzgeräteschuppen am Hornheider Weg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie eine Handkreissäge im Wert von rund 100 Euro.

04.03 / In Scheune eingedrungen

Vahlzen: Einbrecher gelangten von Sonntag auf Montag in eine Scheune in Vahlzen und entwendeten aus dem Werkstattbereich ein Schweißgerät und einen Akku im Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

02.03 / Vandalen an Grundschule

Wietzendorf: Unbekannte zerstörten von Freitag auf Samstag zwei aus Holz gefertigte, massive Picknick-Sitzgarnituren, die auf dem Pausenhof der Grundschule am Beekgarten in Wietzendorf aufgestellt waren. Außerdem begaben sie sich auf das Flachdach des Gebäudes und beschädigten eine Lüftungsrohrhaube sowie eine Dachpfanne des angrenzenden Spitzdachs. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.050 Euro. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Wietzendorf unter 05196/607 entgegen.

04.03 / Gegen Baum - schwer verletzt

Hützel: Auf der K 5 im Bereich Hützel verunfallte am Montagvormittag, gegen 11.10 Uhr ein 23jähriger Autofahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Munsteraner kam alleinbeteiligt aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum und blieb auf einem angrenzenden Acker stehen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

