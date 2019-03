POL-HK: Wochenendmeldung vom 01.03.bis 03.03.2019

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau -Sachbeschädigung an Pkw Bislang unbekannte Täter zerkratzten am Freitag in den Nachmittagsstunden in der Viktoria-Luise-Straße in Soltau den Lack zweier Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Der entstandene Schaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt.

Soltau - Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 50-jähriger Soltauer ging der Polizei am Freitagmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Landolfdamm in Soltau ins Netz. Der Mann führte seinen Opel Transporter, obwohl ihm zuvor die Fahrererlaubnis rechtskräftig entzogen worden war. Wenige Minuten später kamen die Beamten auf einen Verkehrsunfall in der Lüneburger Straße in Soltau zu. Der 43-jährige Fahrer eines Seat hatte einer 20-Jährigen Audi-Fahrerin die Vorfahrt genommen als er versuchte, sich in den fließenden Verkehr der Lüneburger Straße einzuordnen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass auch der 43-jährige Soltauer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Am Samstagmorgen hielten die Soltauer Beamten einen VW Golf zwischen Neuenkirchen und Soltau an, da dieser die Bundesstraße entlangschlich. Dieses Verhalten erregte die Aufmerksamkeit der Kollegen, welche sich entschlossen, das Fahrzeug anzuhalten. Es wurde festgestellt, dass der polnische Mitbürger in Deutschland aufgrund einer Sperre kein Auto mehr fahren darf. Eine Strafanzeige und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

Schneverdingen- Betrunken auf dem Pedelec unterwegs Am Samstagnachmittag melden sich Besucher eines Einkaufsmarktes in Schneverdingen. Diese konnten einen älteren Herrn nur knapp davon abhalten, offensichtlich betrunken auf sein Pedelec zu steigen und riefen die Polizei zu Hilfe. Durch die hinzugerufenen Kollegen wurde der Herr gebeten zu pusten und dann festgestellt, dass der 63-jährige Mann einen Wert von über 2 Promille hatte. Da ein Zeuge den Mann zuvor auf seinem Pedelec hat fahren sehen, schrieben die Kollegen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und nahmen ihn zwecks Blutprobe mit ins Krankenhaus.

Ein E-Bike, bei welchem der Motor den Fahrer nur bis 25 km/h beim Strampeln unterstützt, ist kein Kraftfahrzeug. Bei diesem gelten die gleichen Regeln wie für Radfahrer. Hier gilt: wer als Fahrradfahrer mit mehr als 1,6 Promille am Verkehr teilnimmt, begeht eine Straftat und es wird eine Blutprobe entnommen. Die Folge können Fahrverbot und eventuell sogar Führerschein-Entzug sein. Schnellere Elektrofahrräder mit einer Motorleistung bis 45km/h gelten als Kraftfahrzeug und brauchen ein Nummernschild. Für diese Räder gelten die gleichen Regeln wie für Autofahrer: 0,5 Promille am Steuer sind eine Ordnungswidrigkeit, 1,1 Promille gelten als Straftat.

Bei dem Gefährt des Mannes in Schneverdingen handelt es sich um ein E-Bike bis 25 km/h.

Einbrüche Im Berichtszeitraum kam es im Bereich der PI Heidekreis zu einem Einbruch in Bomlitz. Am Samstag in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 20:00 Uhr öffneten die Täter die rückwärtige Terrassentür und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld und verließen das Haus auf dem gleichen Wege.

BAB 7-Verkehrsunfall auf BAB mit einem leicht Verletzten Am Freitag in den Nachmittagsstunden kam es auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen, als der 50-jährige Fahrer aus Hodenhagen seinen Pkw BMW verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr die nachfolgende 32-jährige Fahrerin eines Pkw aus Mainz trotz einer Notbremsung auf den BMW auf. Anschließend kamen die Fahrzeuge stark beschädigt auf der Überholspur zum Stillstand. Im Unfallgeschehen wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Gegen die Fahrerin des Pkw aus Mainz wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Bad Fallingbostel/Gewerbegebiet-Trunkenheit im Straßenverkehr Am Freitag in den späten Abendstunden wurde in Bad Fallingbostel im Gewerbegebiet "An der Autobahn" der 61-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Büchenbeuren kontrolliert. Hier war der Fahrer im Bockhorner Weg beim Herumrangieren aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von über 1,90 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Bad Fallingbostel-Körperverletzung in Gaststätte Am Samstag in den frühen Morgenstunden kam es in einer Gaststätte im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel zu einer Körperverletzung, als es zwischen dem 35-jährige Beschuldigte und dem 47-jährigen Opfer zu einer Auseinandersetzung kam, in dessen Verlauf der Beschuldigte dem Opfer mit der Faust ins Gesicht schlug. Beide Kontrahenten waren stark alkoholisiert. Das Opfer musste zur ambulanten Behandlung ins Kreisklinikum Walsrode verbracht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Riepe - ohne Führerschein, dafür mit Promille unterwegs Am Samstagnachmittag ging den Kollegen aus Soltau eine Dame mit ihrem Peugeot ins Netz. Diese fuhr auf der Kreisstraße 141, sie hatte jedoch keinen Führerschein mehr und hätte somit auch nicht fahren dürfen. Als die Kollegen bei der Dame einen Atemalkoholtest durchführten, staunten sie nicht schlecht. Die Dame hatte einen Wert von über 2 Promille. Die Folge waren zwei Anzeigen sowie eine Blutprobe.

