POL-PDLU: (Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrolle

Mutterstadt (ots) - Am 06.09.2018, von 16:35 bis 17:15 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Theodor-Heuss-Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden in dem genannten Zeitraum 16 Geschwindigkeitsverstöße registriert, wobei die Höchstgeschwindigkeit bei erlaubten 30 km/h bei 51 km/h lag.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell