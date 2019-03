Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Zwei weitere Fahrzeuge aufgebrochen

Wickede (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden zwei weitere Autos aufgebrochen. Am Haselweg gingen die unbekannten Täter einen VW Touran an. Sie entwendeten das fest eingebaute Navigationssystem. An der Alte Kirchstraße in Wiehagen brachen die Diebe einen Skoda auf um ebenfalls das Navigationssystem zu entwenden. Hinweise, zu den Taten oder Tätern, erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02922-91000. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell