POL-SO: Soest - Blau und zu schnell

Soest (ots)

Am Montag um 21:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung auf der Werler Landstraße ein Motorroller auf weil er recht "flott" unterwegs war. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten eine Manipulation an der Variomatic des Rollers fest. Außerdem hatte der 61-jährige Rollerfahrer aus Soest ein blaues Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt. Dieses ist seit dem 01. März ungültig und das Fahrzeug entsprechend nicht versichert. Grün ist nicht nur die Farbe der Hoffnung sondern seit dem 01. März auch die Farbe der gültigen Versicherungskennzeichen. Eine Übergangsfrist gibt es bei den Kennzeichen nicht! (lü)

