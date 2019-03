Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Mülltonnenbrand

Ense (ots)

Am Mittwoch, um 04:20 Uhr, bemerkte ein Zeitungsbote mehrere brennende Mülltonnen an der Straße Am Teggenhof. Der Mann verständigte die Anwohner und die Feuerwehr. Diese konnte den Brand recht schnell löschen. Es brannten insgesamt sechs Mülltonnen. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

