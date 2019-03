Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 16:10 Uhr, kam es an der Holzstraße zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Mercedes Vito auf der Holzstraße in Richtung Bad Waldliesborn unterwegs. In Höhe der Einmündung des Heckenwegs bemerkte er zu spät, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug abgebremst hatte. Der Vito prallte fast ungebremst auf den VW Polo einer 23-jährigen Lippstädterin. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte abgebremst weil ein vor ihr fahrender Pkw nach links in den Heckenweg abgebogen war. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 160000,- EUR geschätzt. (lü)

