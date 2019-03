Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Körperverletzung

Rüthen (ots)

Am Montag, um 22:40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst an die Hochstraße gerufen. Hier war es zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Ein 26-jähriger Mann aus Rüthen wollte nach eigenen Angaben einen Streit schlichten. Dabei bekam er einen heftigen Faustschlag ins Gesicht. Der Schlag kam von einem 17-jährigen Mann aus Rüthen, der sich durch die Einmischung des 26-Jährigen bedroht gefühlt hatte. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

