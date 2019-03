Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Schlägereien nach Karnevalsveranstaltung

Wickede (ots)

Im Umfeld einer Karnevalsveranstaltung im Bürgerhaus kam es am Montag zu zwei Körperverletzungsdelikten. Um 21:00 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann aus Wickede an der Straße Am Lehmacker nach eigenen Angaben aus einer Gruppe von etwa 15 bis 20 Männern attackiert. Vier Unbekannte schlugen auf ihn ein. Dabei wurde er leicht verletzt. Angaben zu den Tätern konnte er nicht machen. Um 21:50 Uhr fand eine Polizeistreife ebenfalls an der Straße Am Lehmacker einen 20-jährigen Wickeder am Boden liegen. Der stark alkoholisierte Mann war leicht verletzt. Er gab an von mehreren Tätern geschlagen worden zu sein. Angaben zu den Unbekannten konnte er nicht machen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02922-91000. (lü)

