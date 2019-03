Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Alkoholfahrt

Lippetal (ots)

Am Sonntag, um 00:55 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung einen Mercedes an der Hauptstraße. Der Fahrer bog in den Ilmerweg ab. Hier fuhr er auf einen Parkplatz, jedoch nicht über den "abgesenkten" Bürgersteig sondern über die normale Gehwegkante. Der 23-jährige Mann aus Lippstadt stieg aus und wollte sich entfernen. Die Beamten stellten ihn jedoch Er war offensichtlich stark alkoholisiert. Zunächst stritt er ab das Auto gefahren zu haben. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Daraufhin nahmen die Polizisten ihn mit in ein Krankenhaus. Hier versuchte er zunächst sich durch Flucht einer Blutprobe zu entziehen. Aufgrund seiner Alkoholisierung war es für die Beamten kein großes Problem ihn wieder einzufangen. Die anschließende Blutprobe musste teils unter Zwang durchgeführt werden. Der Führerschein stellten die Polizisten sicher. (lü)

