Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randale, Zechprellerei und Autodiebstahl

Soest (ots)

Bereits am Freitag, um 21:20 Uhr, fiel ein 35-jähriger Mann aus Niedersachsen polizeilich auf. Er war mit einem Rollstuhl des Marienkrankenhauses am Dasselwall unterwegs. Hier versuchte er in einem Hotel ein Zimmer zu bekommen. Da das Hotel ausgebucht war, probierte er es am nächsten Hotel. Hier randalierte er jedoch von Anfang an. Die Angestellten riefen daraufhin die Polizei. Bei deren Eintreffen reagierte der Niedersachse mit wüsten Beschimpfungen und Widerstandshandlungen. Die Beamten legten ihm schließlich Handfesseln an und verbrachten ihn zunächst ins Polizeigewahrsam. Kurz darauf wurde er samt Rollstuhl wieder ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntagnachmittag erschien der 35-Jährige in einer Soester Gaststätte. Hier verzehrte er zunächst. Anschließend stahl er mehrere Schlüssel und schloss sich im Obergeschoss der Gaststätte ein. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Mann durch ein Fenster geflüchtet. Er hatte unter anderem auch den Autoschlüssel einer Angestellten mitgehen lassen. Mit dem Schlüssel bewaffnet entwendete er ihren Smart und flüchtete. Gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei in Werl zu einer Gaststätte an die Neheimer Straße gerufen. Hier war der zuvor in Soest aufgefallene Mann eingekehrt um zunächst ein Süppchen zu essen. Anschließend versuchte er die Jacke einer Angestellten zu entwenden. Diese bemerkte dies und hielt mit ihrem Kollegen gemeinsam den 35-jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Rechnung wollte er wieder nicht bezahlen. Auf dem Parkplatz stellten die Beamten dann den entwendeten Smart fest. Der Täter hatte die Soester Kennzeichen abgeschraubt und ein paar Kölner Kennzeichen hinter die Scheiben geklebt. An dem Fahrzeug waren Unfallspuren zu erkennen. Der Mann wurde festgenommen und erneut dem Polizeigewahrsam zugeführt. Am Montagmittag wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Seinen am Montagmorgen angestrebten OP-Termin konnte er jedoch nicht war nehmen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell