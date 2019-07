Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190725.2 Kiel: Zeugen gesucht nach versuchtem Überfall auf Paketzusteller

Kiel (ots)

Mit schlagkräftigen Argumenten vertrieb Donnerstagnachmittag im Stadtteil Südfriedhof ein Paketzusteller einen Mann, der unter Vorhalt eines Messers die Schlüssel des Transporters verlangte. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben des 37 Jahre alten Zustellers befand er sich mit seinem Wagen gegen 13:35 Uhr im Hasseldieksdammer Weg Höhe Hausnummer 29, um Pakete auszuliefern. Als er zu seinem Transporter zurückkam, stand der Täter vor ihm und forderte mit einem Messer in der Hand die Schlüssel des Fahrzeugs. Kurzerhand versetzte er dem Täter eine Ohrfeige, so dass dieser taumelte und gegen einen Fahrradständer stieß. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Chemnitzstraße.

Der Paketzusteller beschrieb den Mann als etwa 50 bis 55 Jahre alt, ca. 185 cm groß und dünn. Er soll eine schwarze Lederjacke getragen haben und seine längeren, dunkelblonden und leicht angegrauten Haare zu einem Zopf zusammengebunden haben. Er soll deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben und könnte sich durch die Notwehrhandlung möglicherweise eine Platzwunde zugezogen haben. Außerdem soll er nach Angaben des Zustellers deutlich sichtbare Zahnlücken haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Täter beziehungsweise der Tat machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell