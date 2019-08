Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß beim Überholen

Herford (ots)

(kup) Am Dienstag (20.8.), um 16:30 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger aus Hiddenhausen als viertes Auto in einer Reihe PKW auf der Lübbecker Straße in Richtung Talstraße. Im ersten Wagen der Schlange fuhr eine 35-jährige Frau aus Bielefeld in einem silbernen VW Passat. Der Hiddenhausener versuchte mit seinem Ford Galaxy alle drei Fahrzeuge vor ihm zu überholen. Auf Höhe zur Einmündung in die Talstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Bielefelderin. Diese beabsichtigte nach links in die Talstraße einzubiegen und prallte dann mit dem überholenden Ford zusammen. Dabei verletzte sich der Fahrer des Galaxy leicht. Die Fahrerin des Passat wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung durch einen eingesetzten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lübbecker Straße voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.

