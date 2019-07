POL-PDMT: Kaub - Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof

Polizeidirektion Montabaur

Am 07.07.2019 um 06:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass am Bahnhof Kaub mehrere dort abgestellte Züge mit Graffiti besprüht wurden. Die sofort entsandte Streife konnte auch aufgrund von Zeugenangaben im Nahbereich zum Tatort noch einen Tatverdächtigen feststellen, welcher bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist. Zudem wurden mehrere Dosen des genutzten Sprays in Tatortnähe sichergestellt. An mehreren Zügen, sowie umliegenden Gebäuden konnten zahlreiche großflächige Tags festgestellt werden. Anhand von eingesehener Videoaufzeichnung und der Größe der Graffiti handelt es sich wohl um mehrere Täter. Die Auswertung hierzu dauert jedoch an. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden daher gebeten sich mit der PI St. Goarshausen oder aber auch der Bundespolizeidirektion Koblenz in Verbindung zu setzen.

