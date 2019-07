Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

St. Goarshausen (ots)

Am 05.07.2019 um 14:00 Uhr fiel Beamten der PI St. Goarshausen ein lauter Mofaroller auf, welcher an der Dienststelle vorbeifuhr. Auf dem Roller sitzend konnte eine amtsbekannte männliche Person festgestellt werden, die bekanntermaßen nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Die sofort entsandte Streife konnte den Roller kurz darauf an einem der bekannten Aufenthaltsorte des Beschuldigten fest- und sicherstellen. An dem Fahrzeug waren nicht zugelassene Kennzeichen befestigt. Der Beschuldigte selbst flüchtete kurz vor dem Eintreffen der Streife. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Roller im Laufe der vergangenen Woche in Nastätten entwendet wurde. In der vergangenen Woche wurde zudem noch ein weiterer Mofaroller in Nastätten entwendet. Es handelt sich hier um einen blau-silberfarbenen Mofaroller der Marke Benzhou. Ob der Beschuldigte auch diesen Roller entwendet hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Diesbezüglich bittet die Polizei St. Goarshausen um Zeugenhinweise.

