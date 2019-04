Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Scheune

Matzenbach (ots)

Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr aus Kusel und Umgebung zu einem gemeldeten Scheunenbrand in Matzenbach ausrücken. Nach ersten Ermittlungen geriet die Scheune über Funkenflug in Brand, da der Verantwortliche Grünschnitt in der Nähe der Scheune entzündete. Durch die Feuerwehr konnte jedoch der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass es nur zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR kam. Auf den Verantwortlichen kommt nun eine Strafanzeige wegen dem fahrlässigen Herbeiführen einer Brandgefahr zu.

