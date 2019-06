Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 353 Fahrzeuge zu schnell

37671 Höxter (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei im Kreis Höxter hat am Donnerstag, 20.06.2019, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:45 Uhr, in Höxter auf der Bundesstraße 64 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messstelle befand sich auf der Entlastungsstraße zwischen Lütmarser Straße und Stummigestraße. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 1739 Fahrzeugen überprüft, die in Richtung Godelheim fuhren. Hierbei wurden bei 353 Fahrzeugen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Drei Fahrzeugführer mit den gravierendsten Geschwindigkeitsübertretungen müssen nun mit einem Fahrverbot von einem Monat, einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro und mit einem Eintrag von zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Sie wurden in dem innerstädtischen Bereich bei erlaubten 50 km/h mit 89 km/h, 86 km/h und 85 km/h gemessen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell