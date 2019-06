Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PI Ludwigshafen 1 - Sachbeschädigung an einer Haustür

Ludwigshafen (ots)

Am späten Sonntagabend, 09.06.2019, um 22:10 Uhr, beschädigte bislang unbekannter Täter offensichtlich durch einen Tritt die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Ungsteiner Straße in Ludwigshafen. Während die Bewohner sich in deren Anwesen befanden, nahmen sie zur genannten Zeit einen Schlag an der Eingangstür des Hauses wahr. Bei einer umgehenden Nachschau konnten sie zwar die Beschädigung an der Tür, einen potentiellen Verursacher jedoch nicht mehr feststellen. Die umgehende und intensive Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621 963-2122 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

