Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz

Lauterecken (ots)

Kratzer an der vorderen Stoßstange hat ein Mann am Montagmittag an seinem Wagen gefunden. Er war zuvor zwischen 12:40 und 13:05 Uhr im LIDL in der Saarbrücker Straße einkaufen. Rote Farbanhaftungen deuten auf den Verursacher hin, der vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen sein Fahrzeug gefahren war. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell